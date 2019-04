Rechtsanwalt und Juso -Chef

Seinen Vater lernt der am 7. April 1944 im Lipperland geborene Hilfsarbeitersohn nie kennen. Dieser fällt im Herbst 1944 an der Ostfront. Schröder junior lernt Kaufmann, macht sein Abitur nach, studiert und wird Mitte der 1970er Jahre Rechtsanwalt in Hannover.

Früh tritt Schröder in die SPD ein, wird 1978 Chef der Jusos . Er habe immer seine eigene Situation verbessern wollen, sagt er später. Aber eben nicht nur: "Ich wollte es auch für die anderen, und deshalb bin ich in die Politik gegangen."

Erster Kriegseinsatz der Bundeswehr

1986 wird Schröder Abgeordneter im Bundestag und rüttelt am Zaun des Kanzleramtes: "Ich will da rein." Vier Jahre später erreicht er ein Zwischenziel: Er wird Ministerpräsident in Niedersachsen.