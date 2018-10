Der 1950 in Oberösterreich geborene Haider lebt später in Kärnten. Sein weitläufiges Anwesen im Bärental, das ursprünglich im Besitz einer italienisch-jüdischen Familie war, ist in der NS -Zeit arisiert worden. Haider erbt es. Als 16-Jährger fällt er erstmals auf: Er gewinnt einen Redewettbewerb beim deutschnational ausgerichteten Österreichischen Turnerbund.

Landeshauptmann von Kärnten