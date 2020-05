Erkrankt an Altersdemenz

2003 erfährt Meysel, dass sie an Altersdemenz erkrankt ist. Trotzdem spielt sie ein Jahr später in einer Folge der Krimiserie "Polizeiruf 110" eine streitbare alte Frau, die ihrem Leben ein Ende setzen will. Inge Meysel stirbt 2004 in ihrer Villa an der Elbe im niedersächsischen Seevetal-Bullenhausen.

