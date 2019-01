Anfang 1949 sind die Regale in den westdeutschen Geschäften wieder mit Kaffee, Butter und Schokolade bestückt. Das soll auch in der künftigen Bundesrepublik so bleiben, freie Marktwirtschaft soll "Wohlstand für alle" sichern. Aber wie agieren Menschen in freien Märkten, wie entwickeln sich Angebot und Nachfrage?

"Man brauchte ein Wirtschaftsforschungsinstitut, welches diesen Gründungsprozess und die Entwicklung der deutschen Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft begleiten würde", erzählt Hans-Werner Sinn, ehemaliger Leiter vom Ifo -Institut, das am 24. Januar 1949 in München gegründet wird.