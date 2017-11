"Kein Goebbelsches Propagandainstitut"

Die Opposition will wissen, was Sache ist: "Handelt es sich hier um eine Stelle, die die offiziösen und offiziellen Auffassungen verbreiten soll? Oder handelt es sich um eine Stelle, die im Zusammenwirken mit allen demokratischen Kräften die Entwicklung zu einem gesunden Staatsbürgersinn ermöglichen und mitzuschaffen helfen soll?" , fragt der SPD -Abgeordnete Erwin Schoettle am 13. Juni 1951 im Bundestag.

Die Antwort gibt Bundesinnenminister Robert Lehr ( CDU ). Er stellt klar, "dass irgendwelche Besorgnisse, als ob hier ein Goebbelsches Propagandainstitut aufgezogen werden sollte, nicht am Platze sind".

Bundeszentrale für Heimatdienst

Am 25. November 1952 ergeht der Erlass des Bundesinnenministeriums über die Errichtung der Bundeszentrale für Heimatdienst. Darin heißt es, die "nicht-rechtsfähige Bundesanstalt" habe die Aufgabe, "den demokratischen und den europäischen Gedanken im deutschen Volke zu festigen und zu verbreiten" .

Man habe mit einer sehr zugespitzten Form von Bildung angefangen, sagt Thomas Krüger, seit 2000 Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, wie die Institution seit 1963 heißt. Es habe sich um "Propaganda für die Demokratie" gehandelt. "Positiver Verfassungsschutz, wenn man so will." Heute sei das Ziel ein anderes: " Es geht darum, sowohl Demokratie zu stärken, als auch Zivilgesellschaft zu fördern." Es gehe darum, viele politische Meinungen, die sich im demokratischen Spektrum bewegten, abzubilden.

Wenig NS -Aufarbeitung, viel Antikommunismus