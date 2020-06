Zugleich bestimmt das neue Erbfolgegesetz aber auch, dass die Ehepartner von Thronerben nicht mehr aus ebenbürtigem Adel stammen müssen. Zum Glück für Kronprinzessin Victoria und ihren Bruder Carl Philip, denn beide verlieben sich in nicht standesgemäße Partner.

Der Prinz und die Bikini- Beauty

Schwedens Kronprinzessin Victoria mit Ehemann Daniel Westling

Als Victoria 2010 den Bürgerlichen Daniel Westling heiratet, geben König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia auch die Beziehung ihres Sohnes zu der 25-jährigen Sofia Hellqvist bekannt. " Die Öffentlichkeit war anfangs gar nicht einverstanden, dass der begehrteste royale Junggeselle Europas ausgerechnet diese Sofia heiratet ", erinnert sich Adelsexperte Michael Begasse.

Landesweit bekannt geworden ist Carl Philips Auserwählte nämlich 2005 als Teilnehmerin der TV -Kuppel-Show "Paradise Hotel". Zuvor war Sofia Hellqvist leicht bekleidet als Bikini-Beauty im schwedischen Männermagazin "Slitz" zu bewundern.

Engagement der Braut für Kinderrechte