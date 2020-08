Penible Buchführung

Herausgefunden hat dies der österreichische Gynäkologe Hermann Knaus. 1929 verblüfft er seine Fachkollegen bei einem Kongress in Leipzig mit seiner Kalendermethode. Mit Buchführung über ihren Zyklus sollen Frauen ihre fruchtbaren Tage errechnen können.

Eine Eizelle ist maximal einen Tag lang befruchtungsfähig. Spermien überleben etwa vier Tage. Das bedeutet: Die fruchtbare Zeit einer Frau fängt bereits vier bis fünf Tage vor dem wahrscheinlichen Eisprung an. "Wann wahrscheinlich der Eisprung war, das weiß man erst rückblickend, wenn die nächste Periode kommt" , so Ärztin Klein.

Berater des Papstes

Der am 19. Oktober 1892 in St. Veit an der Glan in Kärnten geborene Knaus beschäftigt sich nicht als einziger Mediziner mit dem Thema. Etwa zeitgleich kommt der Japaner Kyusaku Ogino zum selben Ergebnis. Die Entdeckung der beiden Ärzte geht als Knaus-Ogino-Methode in die Geschichte ein - auch in die Kirchengeschichte.