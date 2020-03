"Du, die Wanne ist voll": Mit der Ulk-Version eines Songs aus dem Musical "Grease" blödelt sich Helga Feddersen im Duett mit Dieter Hallervorden 1978 in die Charts. Sie gilt als Ulknudel, glänzt aber auch in ernsten Rollen. Und macht sich als Autorin von Fernsehspielen einen Namen.

"Traumfrau mit Engelsgesicht "

Geboren wird Feddersen am 14. März 1930 als Tochter eines Hamburger Schiffsausrüsters. Bereits mit 19 Jahren steht sie als Leonore in Strindbergs "Ostern" auf der Bühne. " Sie war eine Traumfrau und hatte ein zauberhaftes Engelsgesicht ", schwärmt noch Jahrzehnte später der Freund und Verleger Knut Reimann. Diese Jahre am Theater sind unbeschwert – bis sich am Ohr der 25-Jährigen ein bösartiger Tumor entwickelt. Bei der Operation wird ein Nerv verletzt, was zu einer irreparablen Gesichtsentstellung führt.

Anschließend kann Feddersen kaum noch sprechen, zieht sich zurück und denkt an Selbstmord. Ihr Vater überzeugt sie, ihn im Geschäft zu unterstützen. Helga lernt, selbstironisch über ihre "schiefe Schnute " zu lästern. Nach zwei Jahren wagt sie einen Neuanfang als Souffleuse und Regieassistentin beim NDR . Bald steht sie auch wieder vor der Kamera, etwa als Clothilde in den "Buddenbrooks".

" Hallo ihr daheim, Plattenküchen-Time "

Ermutigt durch ihren ersten Ehemann, den 1985 gestorbenen NDR-Dramaturgen Götz Kozuszek, versucht sich Feddersen auch als Autorin. Gleich mit ihrem ersten Fernsehspiel "Vier Stunden vor Elbe 1" gelingt ihr der Durchbruch. In der Sketch-Show "Abramakabra" entdeckt sie als Hallervordens Partnerin ihr Talent für Komik. Von 1976 bis 1980 präsentiert sie mit Frank Zander Musik und Comedy in der "Plattenküche" des WDR .

1983 eröffnet Feddersen mit ihrem späteren Lebensgefährten Olli Maier in Hamburg das "Theater am Holstenwall". Doch 1987 diagnostizieren die Ärzte erneut einen bösartigen Tumor. Durch eine Kiefervereiterung verliert Helga Feddersen zudem alle Zähne. Als Olli Maier sie schließlich in eine Nervenklinik bringt, wiegt sie noch 37 Kilogramm.

Tod kurz nach der Hochzeit

Mit letzter Kraft kämpft sich Helga Feddersen zurück ins Leben und steht im Sommer 1990 noch einmal für die Serie "Großstadtrevier" vor der Kamera. Am 24. November 1990, vier Tage nach der Hochzeit mit Olli Maier, stirbt Helga Feddersen in ihrer Heimatstadt.