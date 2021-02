Fabrik in New York

Bald arbeiten mit ihm seine Söhne Theodor, Heinrich, Wilhelm und Karl an den Instrumenten. Mit 53 Jahren wandert Steinweg in die USA aus: Im Juni 1850 geht die Familie in New York an Land. Vater und Söhne arbeiten in verschiedenen Klavierbaubetrieben.

Drei Jahre später gründet Steinweg eine eigene Firma unter dem amerikanisierten Namen "Steinway & Sons". Sie bauen eine sechsstöckige Fabrik für hunderte Arbeiter am Stadtrand. Das Firmenmotto lautet: "To build the best piano possible! " ( "Das bestmögliche Piano bauen!" ).

Kluges Marketing

Das Unternehmen wird zum erfolgreichsten Klavierhersteller im Land. Mit über 135 Patenten gilt Steinway als Begründer des modernen Klavierbaus. Die Instrumente erhalten einen voluminösen Klang, eine zuverlässige Mechanik - und kluges Marketing.