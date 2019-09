Kurz vor dem Ruin

Die Ausgangslage für den am 15. September 1794 in Darmstadt geborene Heinrich Emanuel Merck ist nicht rosig. Nach dem frühen Tod seines Vaters hatte der von der Mutter eingesetzte Verwalter die Familien-Apotheke an den Rand des Ruins gewirtschaftet.

Doch Emanuel gehört zur ersten Generation von Apothekern, die Pharmazie studieren: Das Berufsbild des Apothekers wandelt sich im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert vom Handwerker zum Wissenschaftler.

Eigenes Labor

Merck nutzt die Chance. Fasziniert von der jungen Wissenschaft richtet er ein kleines Labor ein und sucht nach neuen Wirkstoffen.

Es gelingt ihm, das bis dahin in seiner Wirkung unkalkulierbare Morphin in reiner, gut dosierbarer Form aus Rohopium zu gewinnen. Damit beginnt sein Geschäft mit Pflanzenwirkstoffen, den sogenannten Alkaloiden.