Weltenbummler und Mahner

Altersweiser Weltenbummler: Hardy Krüger

Der deutsche Filmstar kauft die Farm am Kilimandscharo, die als Film-Kulisse diente, und schreibt sein erstes Buch. Dann packt ihn das Reisefieber. In seiner Cessna fliegt Krüger in fremde Länder und bringt den deutschen Fernsehzuschauern als "Weltenbummler" Exotik ins Wohnzimmer.

Insgesamt 18 Bücher schreibt Hardy Krüger, in denen er auch seine Jugend mit der Wandlung vom Hitler-Fan zum Gegner des NS -Regimes schildert. Auch mit 90 Jahren schweigt er nicht, wenn Neonazis auf Stimmenfang gehen. Als Zeitzeuge des Nazi-Terrors besucht er Schulklassen und erzählt, von Verblendung, Krieg und wie ihm die Kindheit gestohlen wurde.

Stand: 12.04.2018, 00:00