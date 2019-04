Pontiac - ein Name, der manche an schnittige US -Sportwagen denken lässt. Deren Namensgeber stammt jedoch aus einer Zeit, als man sich in Nordamerika noch zu Pferd bewegt: Pontiac, Häuptling der Ottawa, Anführer im indianischen Kampf gegen die Briten.

Viel ist über Pontiac nicht bekannt, nicht einmal sein Geburtsdatum. Das erste Mal taucht er 1757 in Dokumenten auf. Zur Legende machen ihn die Schilderungen des Historikers Francis Parkman, der von Pontiac ein charismatisches Bild zeichnet: "Er besaß Führungsstärke und einen großen Geist."