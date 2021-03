Parteivorsitzender mit 39 Jahren

Kämpferisch, engagiert und zielstrebig ist Westerwelle schon als junger Mann. Der Bonner Journalist Rolf Clement lernt ihn 1980 kennen: "Er hat Kontakte geknüpft zu den FDP -Oberen und dann die Jungen Liberalen als Jugendorganisation etabliert." Dabei sei er die treibende Kraft gewesen.

Mit diesem Elan treibt der am 27. Dezember 1961 in Bad Honnef geborene Westerwelle auch seine Karriere voran. Er studiert Jura und arbeitet bis 1994 in der Anwaltskanzlei seines Vaters. Im selben Jahr wird er FDP -Generalsekretär, 2001 folgt die Wahl zum Parteivorsitzenden - mit 39 Jahren.

"Projekt 18"

An seinem Führungsanspruch lässt Westerwelle keinen Zweifel: "Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der alles regelt - und das bin ich." Er netzwerkt mit CDU und SPD , gibt sich volksnah, ist Gast bei der RTL -Show "Big Brother".

Als erster Kanzlerkandidat der FDP fährt er mit seinem "Guido-Mobil" durch Deutschland. 18 Prozent will er bei der Bundestagswahl 2002 holen. Dafür hält er seine Schuhsohlen in die Kamera, beschriftet mit der Zahl 18.

Politikstil geändert