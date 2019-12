Wrigley's erste Sorten "Juicy Fruit" und "Spearmint" beherrschen heute noch den Weltmarkt. 1928 entwickelt ein Chemiker der Fleer Chewing Gum Company in Philadelphia beim Hantieren mit Kaugummirezepturen eine besonders elastische Kaumasse: Das "Bubble Gum", mit dem sich große Blasen bilden lassen, ist geboren.

Keine Gefahr durch Verschlucken

Nur noch selten zu finden: Kaugummiautomaten

Seit US -Soldaten im Zweiten Weltkrieg mit Kaugummi im Gepäck nach Europa kamen, ist es auch hierzulande in aller Munde. Jeder fünfte Deutsche kauft mindestens einmal in der Woche Kaugummi – als Genussmittel, gegen Stress oder Mundgeruch, zur Nikotinentwöhnung oder als Medizinprodukt.

Widerlegt ist inzwischen die Annahme, Kaugummi könne bei Verschlucken Magen und Darm verkleben. Dagegen, so behaupten zumindest einige Wissenschaftler, fördere Kaugummikauen Intelligenz und Konzentrationsfähigkeit. Beides aber konnte bei einer Studie der Universität Marburg mit 500 Schülern nicht belegt werden.