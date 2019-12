Weil der 1. Januar 1995 ein Feiertag ist, wird der ehemalige Staatskonzern Deutsche Bundespost erst am nächsten Werktag aufgelöst. Drei eigenständige Aktiengesellschaften stehen am Ende eines langen Prozesses: die Deutsche Post, die Deutsche Postbank und die Deutsche Telekom. " Wir haben in fünf Jahren aus der alten Post ein modernes Unternehmen gemacht und wir werden in den nächsten Jahren eine in der Welt herzeigbare Aktiengesellschaft werden ", erklärt damals Helmut Ricke, bisheriger Chef der Deutschen Bundespost Telekom.

Zum Jahresbeginn 1995 wird die Deutsche Telekom AG beim Bonner Amtsgericht offiziell registriert, die Aktien sind zunächst jedoch nicht börsennotiert.