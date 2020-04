Intellektuelles Zentrum Berlins

Geboren wird Simmel 1858 in Berlin. Eine Erbschaft befreit ihn von finanziellen Sorgen, so kann er auch jenseits der akademischen Karrierewege selbstständig denken. 1885 habilitiert er sich mit einer Arbeit zu Immanuel Kant, danach wird er Privatdozent. Seine Vorlesungen werden sogar in der Zeitung angekündigt. Ernst Bloch und Siegfried Kracauer schauen ebenso vorbei wie Marianne und Max Weber. Selbst der russische Revolutionär Leo Trotzki soll zugehört haben.

1890 heiratet Simmel die Zeichenlehrerin, Malerin und Schriftstellerin Gertrud Kinel. Ihr Haus wird zu einem wichtigen intellektuellen Zentrum des geistigen Berlin. 1911 wird Georg Simmel aufgrund seiner Verdienste für die Soziologie als Wissenschaft Ehrendoktor der Universität in Freiburg, drei Jahre später erhält er in Straßburg eine ordentliche Professur in Philosophie. Er stirbt 1918 ebenda an Leberkrebs.

Das Raubtier an der Leine

Neben dem Geld ist die Mode für Simmel ein grundlegender gesellschaftlicher Faktor. Ihrem Wesen nach ist sie janusköpfig: Denn sie sorgt dafür, dass ihr Träger als Akteur den sozialen Konventionen verhaftet bleibt – und sich gleichzeitig doch als Individuum von anderen Individuen abheben kann. Insofern befriedigt die Mode das urmenschliche Bedürfnis, dazuzugehören und sich zugleich als eigenständig zu erfahren. Wenn Geld die Spinne ist, die das soziale Netz webt, dann ist die Mode das Raubtier an der Leine.