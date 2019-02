Eine beispiellose Karriere

Geboren wird Hackl 1966 in Berchtesgaden. Schon in der Schule kommt er mit dem Rennrodeln in Kontakt und wird deutscher Schülermeister. Danach absolviert er erfolgreich eine Schlosserlehre.

Die dort gemachten Erfahrungen kommen ihm auch beim Sport zugute: Von Anfang an sind seine Schlitten Marke Eigenbau. Hackl ist sein eigener Entwickler, Gestalter und Mechaniker. Immer wieder tüftelt er am Schlitten, um Millisekunden schneller als die Konkurrenz zu sein.

Die " rasende Weißwurst "

Die Weltmeisterschaft 1989 ist nicht zuletzt eine Revanche für die Olympischen Winterspiele in Calgary ein Jahr zuvor, wo Hackl dem DDR -Rodler Jens Müller die Goldmedaille überlassen muss. Dieses Mal ist er 14 Tausendstelsekunden schneller als Müller.

Vor allem aber ist der Sieg von Winterberg der Beginn einer beispiellosen Karriere. Bei den Olympischen Spielen von Albertville, Lillehammer und Nagano holt er zwischen 1992 und 1998 drei Mal in Folge Gold, neun Mal wird er Welt- und sieben Mal Europameister.

Auf 33 Weltcupsiege kann er zurückblicken – und auf neun Siege bei der von Stefan Raab ins Leben gerufenen Wok- WM . Technisch ist der liebevoll als " rasende Weißwurst " bezeichnete Sportler der vielleicht beste Rennrodler aller Zeiten.

Immer noch der Bastler

Nach einem Bandscheibenvorfall und seinem Misserfolg bei den Olympischen Winterspielen in Turin 2006 beendet Hackl seine aktive Karriere. Im selben Jahr macht er seinen Trainerschein. Seitdem ist er für die bayerischen Schlitten der Rodel-Nationalmannschaft verantwortlich. Immer noch schraubt er selbst daran herum.