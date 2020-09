Ein seltsames Paar

Erst als Neil Simon ihm die Rolle des mürrischen, aber liebenswerten Sportreporters Oscar auf den schlaksigen Leib schreibt, steigt Walter Matthau mit dem Theaterstück "ein seltsames Paar" zu einem der beliebtesten Theater-Komödianten der USA auf – und Hollywood kann ihn nicht länger ignorieren.

Ein seltsames Paar: Walter Matthau (re.) und Jack Lemmon.

Für den Anwalt in Billy Wilders "Der Glückspilz" bekommt Walter Matthau 1966 den Oscar für die beste Nebenrolle. Es ist zugleich der Beginn seiner innigen Freundschaft mit Jack Lemmon. " Wir haben uns immer blind verstanden, auch wenn wir physisch komplett unterschiedlich sind. Er ist klein und hässlich, ich groß und attraktiv" , wird Matthau voller Selbstironie gerne zitiert.

Schurke und Komiker

Geboren wird Walter Matthau am 1. Oktober 1920 als Sohn jüdisch-osteuropäischer Einwanderer in New York. Die Mutter bringt die Familie als schlecht bezahlte Näherin durch.

Er habe " schon als kleiner Junge die Hälfte der Zeit mit Arbeit verbracht ". Er verkauft Getränke am Theater, übernimmt sogar kleine Rollen auf der Bühne und besucht später die Schauspielschule.

Zwei Jahrzehnte in Nebenrollen

Fast zwei Jahrzehnte ist Walter Matthau ausschließlich in Nebenrollen zu sehen. Dann lacht sich 1968 die ganze Welt im Kino schlapp über das "Seltsame Paar" der Katastrophen-WG: den schlampigen Sportreporter Oscar (Walter Matthau) und den Korinthenkacker Felix (Jack Lemmon).

Danach reihen sich die Kassenschlager aneinander, "Der große Coup", "Die Bären sind los", "Sunny Boys", "Extrablatt". Insgesamt spielt Walter Matthau in mehr als 60 Filmen dramatische, aber vor allem komische Figuren.

Exzessiver Lebenswandel

Die Filmgagen finanzieren seinen exzessiven Lebenswandel mit Nikotin, Alkohol und vielen Spielwetten. Walter Matthau stirbt am 1. Juli 2000 an einem Herzinfarkt. Ein Jahr später wird Jack Lemmon direkt neben seinem Grab in Los Angeles beigesetzt.