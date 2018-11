Morricone: Filmmusik muss für sich selbst stehen können

Ennio Morricone untermalt Filme nicht, er gestaltet sie aktiv mit. Er sagt: " Musik, die für einen Film geschrieben wurde, muss für sich selbst stehen können. Wenn sie das schafft, dann wird sie auch besser im Film funktionieren. " Der schlanke, drahtige Italiener ist Perfektionist, arbeitet akribisch und genau.

Viele Regisseure engagieren den Italiener: Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Volker Schlöndorff, Don Siegel, Brian de Palma oder Pedro Almodóvar. 2006 überreicht ihm Clint Eastwood den Oscar für sein Lebenswerk, Morricone kämpft mit den Tränen. " Vor allem danke ich all den großen Regisseuren, die Vertrauen in mich hatten. Ohne sie wäre ich heute nicht hier ", sagt er in seiner Rede.

Mit 88 Jahren gewinnt er einen zweiten Oscar, für die Musik zu Quentin Tarantinos Western "The Hateful Eight". Beide Oscars widmet er seiner Ehefrau Maria, mit der er seit über 60 Jahren verheiratet ist.