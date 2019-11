Carlos nimmt klassische Musik auf – mit dem Synthesizer

So heißt Wendy Carlos bis zu einer geschlechtsangleichenden Operation. Am 14. November 1939 wird sie auf Rhode Island in den USA geboren. Mit sechs Jahren beginnt sie Klavier zu spielen, interessiert sich aber auch für Elektronik. Carlos studiert Musik und Physik.

1964 wird sie Assistentin von Robert Moog. In dessen Firma werden analoge Synthesizer aus Sinuston-Generatoren, Filtern, Schaltkreisen und Steckfeldern gebaut. Moog entwickelt als erster auch einen Synthesizer mit Klaviertastatur. Da kommt Wendy Carlos auf die Idee, damit klassische Musik aufzunehmen – eben die Werke von Johann Sebastian Bach.

Zwei Jahre arbeitet Carlos mit dem Synthesizer Moog 55 an den Aufnahmen zu "Switched-On Bach". Jeder Klang muss speziell entwickelt und erzeugt, die Stimmen danach einzeln aufgenommen und zusammengefügt werden. " Das war eine sehr disziplinierte Arbeit ", erinnern sich die Beteiligten. Fanden sie eine Einstellung, die für eine Sequenz funktionierte, war völlig überraschend, was damit an anderer Stelle geschah.

Am Ende erklingt Bachs Musik frisch, neu, wie elektrisch aufgeladen. "Switched-On Bach" wird eine der meistverkauften Klassikplatten überhaupt. Sie inspiriert viele andere Musiker, zum Beispiel Keith Emerson, Pink Floyd oder die Musikgruppe Kraftwerk.