Fans und Fachwelt sind völlig aus dem Häuschen, als U2 zu Beginn der 80er Jahre die Rockwelt erobern: Die jungen Iren spielen mit einer solchen Energie und aus einem Guss - so wie einst "The Who".

Das Gesicht und Star der Band ist der am 10. Mai 1960 geborene Sänger Bono Vox, der als Paul David Hewson in einem berüchtigten Viertel der Dubliner Northside aufwächst.

Schöne Stimme und große Klappe

Den Namen "Bono Vox" verpassen ihm Schulfreunde nach einem Hörgeräteladen "Bona Vox" in der Dubliner Innenstadt. Bono Vox bedeute gleichzeitig "gute Stimme" und "große Klappe", erzählt U2-Schlagzeuger Larry Mullen, der 1976 per Aushang in der Schule Mitspieler für eine Rockband sucht.

Es ist der Start für Bonos unvergleichliche Karriere als Sänger, Gitarrist, Texter und Komponist. Zusammen mit Dave Evans, einem talentierten Gitarristen, und Adam Clayton, der die Bass-Gitarre mitbringt, wird U2 bald über Irland hinaus bekannt.

U2 wird zum Weltstar

Die dritte Platte "War" bringt 1983 den endgültigen Durchbruch: Rockhymnen mit sehr politischen Texten, die Gewalt, Ungerechtigkeit und den irischen Bürgerkrieg anprangern - von Bono leidenschaftlich gesungen. Dabei kann er angeblich bis heute nicht Notenlesen.