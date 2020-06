Friedrich Fröbel ist ein Mann mit langen Haaren, Mittelscheitel und einem markanten Gesicht. Er ist ein Mann mit schwerer Kindheit, ein Studienabbrecher.

Und Fröbel hat ein gutes Herz und den richtigen Riecher für die Bedürfnisse von Kindern. Am 28. Juni 1840 gründet der Pädagoge in Thüringen den ersten "Allgemeinen deutschen Kindergarten". Sein Ansatz: Er will den kleinen Menschen keine Kenntnisse eintrichtern, sondern herausholen, was an guten Anlagen in ihnen schlummert. Was damals eine Revolution in der Kindererziehung ist, ist heute aus dem Familienleben nicht mehr wegzudenken.