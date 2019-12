Der 1784 geborene Knie - sein genauer Geburtstag ist unbekannt - verliebt sich mit 19 Jahren in die Kunstreiterin Wilma und schließt sich einer fahrenden Zirkustruppe an. Die Beziehung endet, aber aus dem angehenden Arzt wird ein Hochseil-Artist. Mit 22 Jahren gründet er seine eigene "Arena Knie" und heiratet später Antonia Stauffer. Ihre vier Kinder tanzen ebenfalls auf dem Seil.

Unter freiem Himmel

Als erster moderner Zirkus gilt die Kunstreitschule, die Philip Astley 1768 in London eröffnet. Der Oberfeldwebel und Reitausbilder der britischen Kavallerie quittiert den Dienst und gibt Dressurvorstellungen im "Königlichen Amphitheater".

Auch Friedrich Knie führt dressierte Pferde vor. Jahrelang tritt er mit seiner "Arena" unter freiem Himmel auf, in Deutschland, Österreich und 1814 erstmals in der Schweiz. 1850 stirbt er im Kanton Bern an Herzversagen, doch der Betrieb geht weiter.