Den Zirkus neu erfinden

Laliberté geht es allerdings vor allem um Poesie. Zurück in Kanada, schließt er sich 1979 zunächst der Stelzenläufergruppe "Les Echassiers De Baie-Saint-Paul" an. Drei Jahre später gründet er mit einer Gruppe von Schauspielern, Gauklern, Feuerschluckern, Musikern und Stelzenläufern ein eigenes Straßentheater. 1984 erhält er den Auftrag, eine Show zur 450-Jahr-Feier Kanadas auszurichten.

Am 16. Juni 1984 gründet Laliberté mit seinen Partnern Gilles Ste-Croix und Daniel Gauthier den "Cirque de Soleil", den Zirkus der Sonne. Gesponsort von der kanadischen Regierung, tourt die Truppe fortan quer durchs Land und begeistert ihr Publikum.

Aber Laliberté will mehr: Er will mit Zirkuskunst die Welt erobern. Hierfür entwickelt er eine Show, die mit ihrer vollendeten Akrobatik und Clownerie zwar noch in der Tradition verankert ist, zugleich aber mit ihren phantasievollen Kostümen, einer zauberhaften Musik und unglaublichen Lichteffekten in einer Rahmenhandlung neue Maßstäbe setzt. Ihr Titel "Le Cirque Réinventé – Zirkus neu erfinden" ist dabei Programm.

1.300 aus 50 Ländern

Ende der 1980er Jahre zieht der "Cirque du Soleil" durch die USA , später dann auch durch Europa. Immer wieder trifft er auf ein begeistertes Publikum. Auch der Verzicht auf Tiere kommt gut an. Bei den Artisten ist der Zirkus wegen seiner Arbeitsbedingungen beliebt. Es gibt ein eigenes Probenzelt und drei Mahlzeiten pro Tag. Irgendwann gehören 1.300 Artisten aus 50 Ländern zum Ensemble.