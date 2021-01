Der ungeheuerliche Plan

Geboren wird Drake um 1540 in der Grafschaft Devonshire. Vermutlich ist er erst 13, als er sich auf hohe See begibt. Vom Schiffsjungen arbeitet er sich zum fähigen Navigator hoch, dann zum gewieften Offizier. Er mischt im englischen Sklavenhandel mit und macht ab 1566 mit Kaperbriefen von Königin Elisabeth I. Jagd auf die Schiffe und Häfen Spaniens. 1568 entkommt Drake allerdings nur knapp einer vernichtenden Seeschlacht.

In seinem Hass auf das katholische Spanien befeuert, führt der puritanische Freibeuter nun auch einen unerbittlichen Privatkrieg gegen Spaniens König Philipp II . Als sich 1573 Englands und Spaniens Beziehungen verbessern und seine Kaperfahrten auf der Kippe stehen, entwickelt Drake einen für die englische Admiralität ungeheuerlichen Plan: in den Pazifik vorzudringen, wo Spaniens Flotten bislang ungestört kreuzen können.

Weiter als jeder andere Europäer

Am Ende wird Drakes unermüdliche Überzeugungsarbeit belohnt. Mit fünf Schiffen sticht er im Dezember 1577 in Plymouth zu einer der bedeutendsten Expeditionen der englischen Geschichte südwärts in See. Bedingt durch schwere Unwetter, ist nach 50 Tagen nur noch sein Flaggschiff "Golden Hinde" übrig.

Als einer der ersten Seefahrer umsegelt Drake Kap Hoorn. Er erbeutet vor Panama auf spanischen Galeonen riesige Mengen Gold und Silber. Vermutlich kommt er im Norden bis zur Höhe von Vancouver. Nach einem Zwischenstopp nahe dem heutigen San Francisco, wo er das Land für England in Besitz nimmt, segelt Drake mit Hilfe erbeuteter spanischer Karten weiter Richtung Indischer Ozean und über das Kap der guten Hoffnung zurück.