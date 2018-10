29. Oktober 1618 - Todestag von Sir Walter Raleigh

Scheitern ohne Folgen

Geboren wird Raleigh wohl im Jahre 1554 in Hayes Barton in der Grafschaft Devonshire. Für seinen Einsatz in Irland belohnt ihn die Königin mit Ländereien, einträglichen Posten und Handelsprivilegien. 1584 finanziert er mit dem so gewonnenen Vermögen eine Expedition nach Nordamerika, die auf der Insel Roanoke die erste englische Siedlung gründet. Das Unterfangen gerät, vor allem für die Siedler, zum Fiasko, ebenso wie ein zweiter Versuch der Koloniegründung drei Jahre später. Dem Ansehen Raleighs bei Hofe schadet das nicht.

Unter Elisabeth I. hat sich die Freibeuterei im Dienst des Staates zu einem einträglichen Geschäft entwickelt – auch hier mischt Raleigh kräftig mit. 1587 wird er wegen dieser Verdienste von der Königin zum Ritter geschlagen; zudem wird er Chef der königlichen Leibgarde.

Wo liegt El Dorado?

Als Elisabeth I. 1592 herausbekommt, dass ihr Günstling heimlich eine ihrer Hofdamen geheiratet und geschwängert hat, stellt sie ihn unter Hausarrest. Zwei Jahre sitzt er, recht komfortabel, im Tower, nach seiner Entlassung geht er erstmals selbst auf Entdeckungsreise – nicht zuletzt, um seine Gönnerin zu besänftigen. Auf der Suche nach dem sagenhaften El Dorado dringt er immer tiefer am Flusslauf des Orinoco nach Südamerika vor.