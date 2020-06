Abgeschreckt vom "Aberglauben"

Drewermann, der am 20. Juni 1940 in Bergkamen geboren wird, sucht schon früh Halt bei Gott. Doch den Religionsunterricht hält er für "eine Tortur" . Es sei ihm vermittelt worden, "auf abergläubische Weise Dinge für möglich zu halten, nur weil sie so in der Bibel standen" - wie etwa die Jungfrauengeburt oder Christi Himmelfahrt. Man dürfe die Texte der Bibel aber nicht wörtlich nehmen, sondern müsse sie als Legenden lesen, also symbolisch, sagt er später.