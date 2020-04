Die Internet-Revolution beginnt im Zoo von San Diego: Jawed Karim dreht einen 18 Sekunden langen Film vor dem Elefantengehege. Dabei spricht er in die Kamera, lobt die langen Rüssel der Tiere und endet mit: " Mehr gibt es nicht zu sagen! " Am 23. April 2005 wird die Aufzeichnung als erstes Video auf Youtube hochgeladen. Karim ist einer der drei Gründer der Video-Plattform.

Die Idee zu Youtube hat der 26-Jährige zusammen mit seinen Freunden Chad Hurley und Steve Chen auf einer Party in San Francisco. " Alle Leute hatten Kameras mit, machten Fotos und Filme ", erzählt Chen später. " Aber als wir sie ins Internet stellen wollten, gab es technische Probleme mit den verschiedenen Video-Typen und der Software ." Die drei Amerikaner basteln an einer Lösung und kaufen am 15. Februar 2005 die Domain "youtube.com".