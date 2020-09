Überall in Europa geht das Kino in den 1960er Jahren neue Wege. Regisseure des italienischen Neorealismus, der Nouvelle Vague in Frankreich oder des jungen deutschen Films entwickeln neue Bild- und Erzählsprachen jenseits des Kommerzkinos. Es entstehen Meisterwerke, die die Filmgeschichte revolutionieren.

Cineasten in der Bundesrepublik können diese Filme allerdings nur in wenigen ambitionierten Filmclubs oder – höchst selten – im Fernseh-Nachtprogramm sehen. Denn gewerbliche Kinos machen ausschließlich mit US -Ware, Heimatschnulzen, Sex-Reports und Klamaukstreifen Kasse.