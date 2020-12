Holz ja, Metall nein

Ende des 19. Jahrhunderts experimentieren viele Physiker mit Entladungsröhren. Aber keinem ist das Phänomen bisher aufgefallen. Röntgen stellt weitere Forschungen mit den Strahlen an, die er wegen ihrer geheimnisvollen Kraft "X-Strahlen" nennt.

" Sie durchdringen Papier, Holz und Tuch mit Leichtigkeit ", fällt ihm auf. " Und unterhalb gewisser Grenzen spielt die Dicke der Substanz keine Rolle ." Nur Metall geht nicht. Später wird die Wissenschaft die Strahlen nach ihrem Entdecker "Röntgenstrahlen" nennen.

Nach der Entdeckung der Strahlung verlässt Röntgen sein Labor nur noch zum Essen in der darüber gelegenen Wohnung. In der Folge durchleuchtet er eine Holztruhe mit Metallgewichten oder eine Tür, hinter der ein Gewehr steht.

Knochenhand mit Ehering

Dann geht Röntgen einen Schritt weiter und bittet seine Frau Berta, ihre Hand zur Verfügung zu stellen. Und er will das Ergebnis fixieren. Vermutlich zehn bis zwanzig Minuten setzt Röntgen die Hand am 22. Dezember 1895 der Strahlung aus.

Das dabei entstandene Bild der Knochen mit dem Ehering ist der erste sichtbare Beweis dafür, dass die Strahlen den Menschen buchstäblich durchleuchten können und sich als bildgebendes Verfahren eigenen. Wie das etwas später entstandene Hand-Foto von Röntgens Kollegen Albert Könniker trägt es die Nachricht in die Welt.

Nobelpreis für Physik

Für die Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen erhält Röntgen 1901 den ersten Nobelpreis für Physik. Er stirbt 1923 in München an Darmkrebs.

Die Röntgenstrahlen hingegen tragen seinen Namen bis in den letzten Winkel der Erde. Dabei kommt so mancher Arzt n den frühen Röntgenlaboratorien, in denen man die Strahlung aus Unwissenheit bei Hochspannungen bis zu 100.000 Volt hochdosiert einsetzt, im Blitzgewitter oder wegen der Spätfolgen der Bestrahlung zu Tode.​