Ein Romancier als Werbebotschafter

Die Passagiere der "Lady Mary Wood" haben es weder eilig noch ein festes Ziel. Aus reinem Vergnügen an der Seefahrt und am Sightseeing wollen sie das Mittelmeer durchkreuzen. So schippern sie nach Gibraltar, Malta und Korfu, Konstantinopel und Alexandria.

Auf gewohnten Komfort an Bord und bei ausgedehnten Landausflügen muss die betuchte Reisegesellschaft nicht verzichten. Zu ihr gehört auf Einladung der P & O auch William Makepeace Thackeray. Die Reederei erhofft sich von dem berühmten Romancier Werbung für das neue maritime Urlaubsangebot.

Thackeray enttäuscht die Erwartungen nicht. " Die Reise war so bequem, so reizend und so gewinnbringend, dass ich nicht anders kann, als jedem, der über die Zeit und die nötigen Mittel verfügt, zu empfehlen, auch eine solche Reise zu unternehmen ", schreibt er später. Allerdings ärgert er seine Auftraggeber auch mit Schmäh-Kritik über Athen als " Anhäufung baufälliger Hütten ", den Pilgerbetrieb in Jerusalem nennt er " schäbiges Theater ".

First-Class -Niveau wie im Schlaraffenland

Bald schon werden immer mehr Linienschiffe den Bedürfnissen erlebnishungriger Kreuzfahrt-Passagiere angepasst, der Tourismus entdeckt den Mittelmeerraum.

Bordvergnügung für Passagiere bei einer Kreuzfahrt anno 1912

Die Geburtsstunde der modernen Luxuskreuzfahrt nach heutigen Maßstäben läutet der Hamburger Reeder Albert Ballin ein. Vom flottenvernarrten Kaiser und seiner Gattin persönlich verabschiedet, bricht der Hapag-Dampfer "Auguste Victoria" im Januar 1891 zu einer zweimonatigen Luxus-"Bildungs- und Vergnügungsreise" in den Orient auf.