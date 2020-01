" Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden ." So will es das Grundgesetz der Bundesrepublik, die seit 1955 wieder eine Armee besitzt. Wie mit Kriegsdienstverweigerern zu verfahren ist, regelt das Ersatzdienstgesetz, das am 13. Januar 1960 verkündet wird.

Trotzdem gelten Kriegsdienstverweigerer lange Zeit in der Öffentlichkeit oft als Drückeberger, religiöse Spinner oder Kommunisten - auch in den Augen vieler Politiker.