Aussichtslose Klagen

Das bedeutet: Gegen den Willen der Mutter kann damals der Vater kein Mit-Sorgerecht erhalten. Nur wenn sich die Eltern einig sind und dies ausdrücklich erklären, können beide das gemeinsame Sorgerecht bekommen. Ist die Mutter nicht einverstanden, sind Sorgerechtsklagen des Vaters aussichtslos.

Das erfährt auch ein lediger Vater aus der Umgebung Kölns: Er klagt sich acht Jahre lang durch alle Instanzen und verliert immer wieder, auch 2003 vor dem Bundesverfassungsgericht.

Diskriminierung lediger Väter

Daraufhin wendet sich der Mann an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR ) in Straßburg - mit einer Beschwerde gegen die Diskriminierung unverheirateter Väter. Am 2. Dezember 2009 fällt das Urteil: Ledige Männer werden in der Bundesrepublik benachteiligt. Sie müssen sich das Sorgerecht vor Gericht erstreiten dürfen.