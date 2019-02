Hochachtung der literarischen Zirkel

Mit 25 heiratet sie und entflieht der Provinz nach Berlin, wo sie sich ins sinnlichen Treiben der Boheme stürzt und mit expressiven Gedichten und Dramen wie "Die Wupper" (1909) die Hochachtung der literarischen Zirkel verdient.

1902 heiratet Lasker-Schüler den rund zehn Jahre jüngeren Herwarth Walden, in dessen expressionistischer Zeitschrift "Der Sturm" sie publiziert. Die Ehe scheitert, ebenso wie ein zweiter Versuch.

In vielerlei Hinsicht ist und bleibt Lasker-Schüler auch in Berlin eine Außenseiterin, die sich von ihrer bürgerlichen Umwelt durch extravagante Kleidung und auffälliges Verhalten distanziert. Die Maskeraden im wirklichen Leben lebt sie in ihren lyrischen Alter Egos (" Ich, Dichterin von Arabien, Prinzessin von Bagdad, Enkelin des Scheiks, ehemaliger Jussuf von Ägypten, Deuter der Ähren, Kornverweser und Liebling Pharaos ") weiter aus.

Rastlos im Exil

All diese Aspekte machen die Dichterin, die in Deutschland in prekären Verhältnissen lebt und zeitweise auf Parkbänken schlafen muss, auch den Nationalsozialisten suspekt. Mit 64 Jahren flieht Lasker-Schüler, nachdem sie verprügelt wurde, in die Schweiz.

Aber auch im Exil wird die Dichterin, die im Pass ihr Alter angeblich um 30 Jahre reduziert hat, von der Fremdenpolizei bespitzelt und verhört. Sie wird ausgewiesen, flieht weiter nach Jerusalem, schreibt flehentliche Briefe in die Schweiz, darf wieder einreisen – und wird bis zur neuerlichen Ausreise weiter überwacht.

Drei Mal reist Lasker-Schüler nach Palästina. Am Ende bleibt sie, immer religiöser werdend, in Jerusalem hängen. Mit 70 bekommt sie eine "Ehrenrente" und engagiert sich für das friedliche Miteinander von Juden und Arabern. Sie stirbt 1945 in Jerusalem.