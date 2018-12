Mord und Gnade

Über das Leben Villons ist nur wenig bekannt. Viele Informationen zur Biografie entstammen seinem Hauptwerk "Das große Testament" (1461/62) und könnten damit Fiktion sein; der Rest speist sich aus zwei Urkunden und Einträgen in Universitätslisten, die ihm allerdings auch nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können. Demnach wird Villon 1431 in Paris unter so ärmlichen Verhältnissen geboren, dass seine Mutter ihn in die Hände eines Priesters und Gelehrten namens Guillaume Villon gibt.

Der barmherzige Pater lässt Villon studieren, vermutlich 1449 macht er seinen Magister. Ein weiteres Studium bricht Villon offenbar ab, gerät auf die schiefe Bahn, stößt zu einer Gaunerbande und ist 1455 in eine Messerstecherei verwickelt, bei der ein Priester stirbt. Er flieht aus Paris, kehrt aber zurück, als König Charles VII. ihn 1449 begnadigt. Ab 1463 verliert sich seine Spur endgültig.

"Vom Winde verweht"

Die wenigen Fakten und das einzigartige, aus rund 25 Balladen und Gedichten bestehende Werk des François Villon, das nur aus posthum gedruckten Ausgaben bekannt ist, tragen maßgeblich zur Legendenbildung bei. Im Zuge der Romantik wird er im 19. Jahrhundert vor allem im angelsächsischen Raum von Dichtern wie Algernon Charles Swinburne, William Butler Yeats und Ezra Pound, der eine Oper mit Villons Gedichten schreibt, wiederentdeckt. Claude Debussy vertont seine Gedichte.