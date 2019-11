Zwölf Millionen Einwanderer passieren Ellis Island

Für einige hunderttausend Menschen allerdings endet die Reise beim Medizincheck oder bei der Befragung durch Beamte. Einige tausend Verzweifelte töten sich daraufhin lieber selbst, als in ihre Herkunftsländer zurückzukehren.

Ellis Island auf einem alten Holzstich von circa 1897

Die große Mehrheit jedoch, mehr als zwölf Millionen Menschen, gelangt durch das Nadelöhr von Ellis Island ins Land. Mit ihnen wird die Insel nach und nach zum Symbolort einer weltoffenen Gesellschaft. 40 Prozent aller US -Bürger sollen Vorfahren haben, die Ellis Island passierten.

Auch Donald Trumps Großvater kommt in Ellis Island an

Deshalb hat der demokratische Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, bewusst diesen heiligen Ort, wie er ihn nennt, für seine Rede im Januar 2019 gewählt. Von hier aus greift er gezielt den US-Präsidenten Donald Trump an, der für Abschottung und Ausgrenzung steht. Auch erinnert er an einen bestimmten Einwanderer: " Hier kam Frederick Trump aus Deutschland an, dessen Enkel Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte. "

Erst im November 1954 wird Ellis Island geschlossen. Das nationale Einwanderungsmuseum erinnert dort an die 15-jährige Irin Annie Moore und all die anderen, die hier ankamen. Moore war 1892 die erste, die über die mythische Insel in die USA eingereist ist.