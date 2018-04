Konzertpianistin, dann Ehe

Geboren wird Elisabeth Mann Borgese am 24. April 1918 als fünftes Kind von Katja und Thomas Mann in München. Von Anfang an ist sie das Lieblingskind des Literatur-Nobelpreisträgers, und bleibt es bis zu seinem Tod. Ihren Wunsch, Musikerin zu werden, verfolgt sie mit unbändigem Ehrgeiz. 1937 macht sie in Zürich, wohin die Familie vier Jahre zuvor geflohen war, ihr Diplom als Konzertpianistin. 1938 übersiedelt sie mit der Familie in die USA .

Da hat Mann Borgese schon beschlossen, einen Mann zu heiraten, den sie noch gar nicht kennt: den in Chicago lehrenden Historiker und Schriftsteller Giuseppe Antonio Borgese, dessen Buch "Goliath. Der Marsch in den Faschismus" auch Vater Thomas beeindruckt hat. 1939 heiratet sie den 36 Jahre älteren Wissenschaftler, mit dem sie zwei Töchter hat. Nach seinem Tod 1952 lebt sie als Redakteurin einer Kulturzeitschrift bei Florenz.

Berühmt im Alter

Mit Ende Vierzig startet Mann Borgese ihre Karriere als Meeresexpertin. Mit ihrer charmanten und resoluten Art macht sich die Autodidaktin mit dem einnehmenden Lachen vor allem in UN -Kreisen schnell einen Namen. 1978 erhält sie trotz fehlender akademischer Abschlüsse eine Professur für Internationales Seerecht in Kanada.