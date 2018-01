Der Rhein muss viel schlucken in den Gründerjahren der chemischen Industrie. Für Naturschutz ist bei den Überlegungen kein Platz. " Für die flüssigen und festen Abgänge ist er eben doch der beste Beseitiger ", heißt es in einem Gutachten für die Stadtverwaltung von Basel. Edouard Sandoz und sein Kompagnon Alfred Kern erhalten daraufhin 1886 die Erlaubnis zum Bau einer Chemiefabrik an seinen Ufern.

Als 100 Jahre später die Lagerhalle des Chemiemultis Sandoz in Basel brennt und in den Fluss einströmende Quecksilberverbindungen den gesamten Fischbestand töten, setzt endlich ein radikales Umdenken ein. Aber da sind die beiden Firmengründer längst tot.