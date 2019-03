Andreas Schröder ruft beim E-Werk an. " Wir sind wieder so weit ", sagt er ins Telefon. "Ich brauch dann die Freigabe. " Andreas Schröder arbeitet in der Abteilung Experimentelle Verfahren am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Er ist verantwortlich für den Plasma-Windkanal in einer fußballfeldgroßen Halle. Hier können jene Bedingungen simuliert werden, die beim Wiedereintritt von Raumkapseln in die Atmosphäre herrschen – auf der Erde oder auf dem Mars.

Und weil der Plasma-Brenner, der als eine Art permanenter Blitz ein Gas erhitzt und danach auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt, so viel Strom verbraucht wie eine Ortschaft mit 5.000 Einwohnern, muss vor dem Anwerfen immer nachgefragt werden.