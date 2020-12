Was ist passiert? Darüber gibt es unterschiedliche Versionen. Er sei betäubt und nach Ostberlin entführt worden, so schildert es John in seinen Memoiren. Erkenntnisse der West-Berliner Polizei legen jedoch den Schluss nahe, dass John aus eigenem Antrieb in die DDR gegangen ist.

Von Alt-Nazis angefeindet

Die Vorgeschichte: Der am 19. März 1909 in Marburg geborene Rechtsanwalt gehört zu den Widerstandskämpfern gegen das Nazi-Regime. Wie sein Bruder Hans ist er an der Vorbereitung des Stauffenberg-Attentats beteiligt. Nach dem Scheitern des Attentats wird sein Bruder hingerichtet. John flüchtet nach England.