Keine Noten für die DDR-Hymne

Die DDR-Mannschaft marschiert ein

Die Bundesrepublik Deutschland beansprucht zunächst die Alleinvertretung für alle Deutschen, auch bei den Symbolen. Bei Sportveranstaltungen im Westen sind Flagge und Hymne der DDR nicht erwünscht. Die Sport-Organisatoren in Westdeutschland stecken im Dilemma.

" Mein Vater hat damals die Blasmusik geleitet ", erinnert sich der Skispringer Max Bolkart. " Er kam aufgeregt zu mir: Stell dir vor, Helmut Recknagel aus der DDR hat das Skifliegen gewonnen. Ich habe gar keine Noten für die DDR-Hymne. "