Einfacher Zugang zu einem schwierigen Netz

Leicht war der Anfang nicht. " Das Internet war sehr schwierig zu benutzen. Erst einmal musste man ein Programm wie Telnet oder FTP benutzen, um überhaupt ins Netz zu kommen. Dann musste man die Sprache des Computers verstehen, mit dem man sich verbinden wollte ", erklärt Tim Berners-Lee. Das ärgerte ihn und er wollte den Zugang vereinfachen: mit dem WorldWideWeb, dem ersten Browser, den Berners-Lee in Genf entwickelte.

" Das Web sollte Leuten, die zusammen arbeiten oder die gleichen Interessen haben, einen einheitlichen gemeinsamen Informationsraum schaffen ", sagt Berners-Lee.

Sein WorldWideWeb lässt er sich nicht patentieren, es soll frei bleiben, jedem zugänglich, ein Medium der Zusammenarbeit.

Transportmedium für alles, was uns im Leben umgibt

Das Internet wird zu einem mächtigen und erfolgreichen Transportmedium - für Informationen, für Sprache, für Geschäftsprozesse, für alles, was uns im Leben umgibt. " Was das Internet so populär macht, ist die simple Nutzung: Man kann nahtlos zwischen Texten und referenzierten Bildern oder Videos wechseln. Alles ist in einem Medium mit einem Mausklick oder mit einem Fingerwisch erreichbar ", sagt Hans Peter Dittler von der internationalen Internet-Society.

Online -Bürgerportale für Deutschland