Die Realität ist weniger rosig und oft grausam: So hat es Jin ya ni erlebt. Sie ist im neunten Monat schwanger, als Männer sie abholen. "Ich wurde in ein Behandlungszimmer gezerrt. Mehrere Leute in Arztkitteln hielten mich fest und verpassten mir eine Spritze", erzählt die Chinesin. Sie darf ihr Kind nicht bekommen, weil ein entsprechender Antrag gefehlt hat.

China überaltert

Andere Frauen verlieren ihr zweites oder drittes Kind in den Kliniken der sogenannten Familienplanungs-Kommissionen, obwohl Zwangsabtreibungen offiziell verboten sind. Außerdem tragen viele Frauen weibliche Föten nicht mehr aus, denn traditionell sorgt der Sohn in China für die Eltern im Alter. So bringt die Ein-Kind-Politik das Gleichgewicht der Geschlechter durcheinander.

Aber die Maßnahmen erfüllen ihren Zweck, das Bevölkerungswachstum verlangsamt sich. Statistiker rechnen später aus, dass wohl 300 bis 400 Millionen Chinesen weniger auf die Welt gekommen sind. Doch das Reich der Mitte bekommt neue Probleme: China überaltert, und es fehlen die Menschen für die Pflege der Senioren.

Viele "Kleine Kaiser"

Zudem sind in den Familien Millionen von Einzelkindern herangewachsen. Sie werden "Kleine Kaiser" genannt, weil sie überbehütet und verhätschelt werden. " Im Kindergarten fördern wir nun Aktivitäten, bei denen geteilt werden muss", erzählt eine Erzieherin.

Am 29. Oktober 2015 verkündet die kommunistische Führung: Die Ein-Kind-Politik ist beendet; seither darf jedes Paar zwei Kinder haben. Dennoch sinkt die Geburtenrate weiter. Vater, Mutter, ein Kind sind zur Norm-Familie geworden, und die meisten heutigen Eltern haben selbst nie Geschwister gehabt.