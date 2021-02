Tod der Schwester

In ihrer Biografie erzählt Rampling, was sie geprägt hat: der Suizid ihrer Schwester Sarah. Dass Charlotte sich in ihrer Trauer nicht verloren hat, verdankt sie ihrem Vater. Er habe gesagt, sie solle ihr Leben leben.

Anfang der 2000er Jahre öffnet Regisseur François Ozon dem Kinopublikum die Augen für die Britin neu. In "Unter dem Sand" brilliert sie als Frau, die den Tod ihres Mannes verdrängt. In "Swimmingpool" spielt sie eine Krimiautorin mit Sinnlichkeit und Coolness.

"Sehr weit gehen"

"Die Kamera muss bei den Dreharbeiten Dein intimster Freund sein" , sagt Rampling. "Deshalb brauchst Du einen Raum, in dem alles, was passieren kann, okay ist, so dass man wirklich sehr weit gehen kann mit dem, was man zeigt."

So wie in "45 Years", einem Kammerspiel von 2015 über eine lange Ehe in einer späten Krise. Wie so oft ist es da Ramplings Blick, der Bände spricht, wenn sie schweigt.

