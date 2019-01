23 Jahre bei der französischen " Vogue "

Der berühmte und umstrittene Fotograf wird am 31. Oktober 1920 als Helmut Neustädter in Berlin geboren. Seine Familie ist jüdisch und wohlhabend, der Vater Knopffabrikant, seine Mutter eine elegante, mondäne Frau, die ihren Sohn verhätschelt. " In unser Haus kamen regelmäßig die deutsche 'Vogue', 'Der Silberspiegel', 'Die Dame' und die 'Berliner Illustrirte Zeitung'. Und das habe ich alles verschlungen ", erinnert sich Newton, der mit 15 Jahren beschließt, Modefotograf zu werden.

Sein Vater ist entsetzt, doch seine Mutter verschafft ihm 1936 eine Lehrstelle bei Yva, einer angesehenen Berliner Fotografin. Nach der Reichspogromnacht 1938 muss Helmut Newton emigrieren und strandet mit 18 Jahren zunächst in Singapur, dann in Australien.