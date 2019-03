Mit 160 Stundenkilometer durchs Dunkle

Casey Jones schreckt das nicht. Der am 14. März 1864 (nach anderen Quellen 1863) in Kentucky geborene Farmersohn gilt als Draufgänger. Lokführer wie er sind lokale Berühmtheiten. In den USA ist die Eisenbahn damals eine Schlüsseltechnologie. Dank ihr konnte der Wilde Westen erobert und das ganze Land erschlossen werden.

"Das alte Mädchen hat heute die Tanzschuhe an" , soll Jones in jener Nacht seinem schwarzen Heizer Sim Webb zugerufen haben. Die Lok rast mit ihren sechs Personenwagen mit bis zu 160 Stundenkilometer durch die Dunkelheit. Nach dreieinhalb Stunden Fahrt ist die Verspätung fast aufgeholt.

Aufholjagd kostet Jones das Leben

Aber kurz vor dem kleinen Ort Vaughan überhören Jones und Webb im Maschinenlärm zwei akustische Warnsignale. Und sie übersehen einen Flaggenmann, der anzeigt, dass hinter einer Kurve ein defekter Güterzug auf dem Gleis steht.

Jones fordert Webb auf, abzuspringen. Er selbst schafft es, den Zug von über 100 auf etwa 60 Kilometer abzubremsen. "Heldenhafter Lokführer bleibt auf seinem Posten - obwohl es ihn das Leben kosten!" , schreibt anschließend die Regionalzeitung "New Orleans Times Democrat". Jones ist der einzige Tote, sonst gibt es nur Sachschaden und sechs leicht verletzte Passagiere.

Legende des selbstlosen Helden