In stark verwässerter Form verabschiedet der Bundestag das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Einen Tag nach Inkrafttreten nimmt das Bundeskartellamt am 2. Januar 1958 als zuständige Wettbewerbsbehörde mit 35 Beamten in Berlin die Arbeit auf.

Erster Wirtschaftsminister der Bundesrepublik: Ludwig Erhard

So hart wie von Erhard eigentlich geplant kann die Behörde nicht gegen Verstöße vorgehen. Sie erhält zwar weitgehende Ermittlungsbefugnisse, Strafverfahren mit Haftandrohung kann sie aber nicht einleiten. Kartellbildung ist kein Verbrechen, sondern eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeldern geahndet wird.

Fusionen per Ministererlaubnis möglich

Im Zuge des Berlin/Bonn-Gesetzes übersiedelt das Bundeskartellamt 1999 an den Rhein. An Arbeit mangelt es den Bonner Wettbewerbshütern nicht, sodass die Zahl der Beschäftigten stetig steigt. Aktuell spüren knapp 350 Mitarbeiter illegalen Kartellen nach oder prüfen bei geplanten Konzernfusionen, ob sie zu marktbeherrschenden Positionen führen können.