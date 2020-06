"Leben hat Gewicht"

Trotzdem gibt es auch in anderen Ländern immer wieder Vorstöße gegen den Schlankheitswahn. In Spanien wird 2006 verkündet: Models müssen bei einer Größe von 1,75 mindestens 55 Kilogramm wiegen. In Italien wird 2007 festgelegt: keine Modeschauen mehr für Skelett-Models.

In der Bundesrepublik setzt sich Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ( SPD ) 2008 für die Charta "Leben hat Gewicht" ein. Danach soll 36 die kleinste Konfektionsgröße für Models sein.

Sektenähnliche User-Gruppen

Der Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft lehnt es jedoch ab, die Selbstverpflichtung zu unterzeichnen. Essstörungen (medizinisch Anorexie) seien ein individuelles Problem. Hilfe bräuchten die Eltern.

Derweil werden im Internet Essstörungen als Lifestyle verherrlicht. In sektenähnlichen User-Gruppen wie "Pro-Ana" halten sich Betroffene untereinander dazu an, immer weniger zu essen.

Keine Kontrolle mehr

"Wenn Mädchen damit anfangen zu hungern, dann ist das erst mal der Versuch, für ein Problem eine Lösung zu finden" , sagt Psychologin Raffauf.