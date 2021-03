30.000 Tonnen versinken im Atlantik

Am 15. März 2001 dringt bei Reinigungsarbeiten unkontrolliert Gas in einen Tank ein. Als dieser platzt, entzündet sich das überall vorhandene Öl-Gas-Gemisch und löst Explosionen aus. Elf der 175 Arbeiter auf der "P-36" sterben. Ein Pfeiler der Plattform wird so stark beschädigt, dass sie auf einer Seite absackt.

Der Moment des Untergangs von P-36

Aus geborstenen Rohrleitungen drohen 1,5 Millionen Liter Öl auszutreten und in küstennahen Naturparks und Mangrovenwäldern eine ökologische Katastrophe auszulösen. Tagelang versuchen Spezialkräfte die Bohrinsel wieder aufzurichten. Vergeblich. Am 20. März 2001 versinkt die über 30.000 Tonnen schwere Anlage in den Fluten des Atlantiks. "Fassungslos standen die Techniker daneben und mussten das Schauspiel mit ansehen ", berichtet die Tagesschau.

Befürchtete Umweltkatastrophe bleibt aus

Die befürchtete Umweltkatastrophe bleibt – dieses Mal – zum Glück aus. Die Förderlöcher konnten rechtzeitig geschlossen werden. Das dennoch ausgetretene Öl treibt dank günstiger Windverhältnisse aufs offene Meer und verschont die Küste.

Doch der Untergang von "P-36" ist der größte Unfall einer langen Reihe von Unglücken und Skandalen bei Petrobras. Der Konzern muss sich nun den Vorwurf gefallen lassen, an der nötigen Sicherheit gespart zu haben. So hat Petrobras in den 1990er Jahren die Produktion zwar erheblich gesteigert, seine Belegschaft aber nahezu halbiert.

Umweltschützer fordern Verbot von Tiefsee-Bohrungen

Auch andere Ölkonzerne sparen an der Sicherheit: Im April 2010 geht mit Deepwater Horizon erneut eine große Bohrinsel unter – und verursacht eine Ölpest im Golf von Mexiko und an der US-Küste.