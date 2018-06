Vietnamkrieg, Bürgerrechtsbewegung, Unruhen - in den frühen 1960er Jahren geraten die USA in Bewegung. Nach dem Mord an US -Präsident John F. Kennedy 1963 wird im April 1968 auch Martin Luther King erschossen.

Als der schwarze Bürgerrechtler getötet wird, ist Robert Kennedy gerade in Indianapolis. Der Senator von New York und jüngere Bruder von John F. Kennedy ist als Präsidentschaftsbewerber der demokratischen Partei unterwegs. Die Polizei hält es für zu gefährlich, dass er - wie geplant - in einem Schwarzengetto eine Rede hält.